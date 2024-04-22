Еще один вологодский депутат сложил с себя полномочия

Депутат Вологодской городской Думы Алексей Коновалов решил сложить с себя полномочия. Об этом Коновалов рассказал на своей странице в соцсетях. По его словам, решение было непростое.

«Принял для себя непростое решение - слагаю полномочия депутата Вологодской городской Думы. За это время было очень многое сделано. Большие проекты реализованы по благоустройству на нашем округе в Заречье - площадь Чайковского, парк Ветеранов, ремонт дворов и тротуаров», - рассказал уже бывший депутат Гордумы.

Алексей Коновалов являлся депутатом на освобожденной основе на протяжении 12 лет, совмещая депутатскую работу с бизнесом. Сейчас, по его словам, переходит в новые проекты и будет менять фокус внимания.

«Меняю фокус внимания - помощь и поддержка бойцам, героям нашего времени, тем, кто защищает Родину. Мы помогали и продолжим эту деятельность. В планах - помощь непосредственно и лично героям», - рассказал Коновалов.

Ранее, напомним, также сложил полномочия депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко.