Депутат вологодского Заксобрания решил сложить с себя полномочия

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко решил сложить с себя полномочия депутата.

«Сегодня отнес в отдел кадров заявление с просьбой досрочно освободить меня от статуса депутата с 24 апреля. Сейчас, в первую очередь, хочу сказать спасибо моим избирателям, которые поддерживали меня все эти годы и извиниться перед теми, кому не смог или не успел помочь. Причины могут быть разные, но это неважно. Извините», - написал Долженко в соцсетях.

Парламентарий также поблагодарил за работу своих коллег, с которыми он проработал в органах законодательной власти почти 15 лет. Причину ухода из Законодательного собрания области Долженко не объяснил.

«С одной стороны это конец, с другой - начало. Начало нового этапа жизни. Летим дальше», - написал пока еще действующий парламентарий.

Как предполагает telegram-канал «Вологодской канвой», это не последняя отставка в депутатском корпусе. Причем, отставки могут произойти также в городской Думе Вологды. Это может быть связано с проверкой прокуратуры по декларационной компании народных избранников.