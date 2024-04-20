«Вологда-Чеваката» проиграла «МБА-2» во втором полуфинальном матче

[ Спорт ]

«Вологда-Чеваката» проиграла «МБА-2» во втором полуфинальном матче утешительного турнира за 5-8 место.

Уже к большому перерыву "пчёлы" уступали соперницам 7 очков (28:35). После третьей четверти разрыв в счёте ещё немного увеличился - 41:54. В заключительной десятиминутке вологжанки пустились в погоню и почти смогли догнать своих соперниц. За 15 секунд до финальной сирены счёт был почти равным 65:66, но оставшегося времени не хватило. Игроки «Чевакаты» рассчитывали на тактические фолы, чтобы получить себе время ещё на одну атаку. Соперницам же удалось в концовке реализовать один штрафной бросок, в результате матч завершился со счётом 65:67 в пользу «МБА 2».

19 очков в составе «Вологды-Чевакаты» набрала Есения Магжанова, 9 - Кристина Корд, лидером по подборам стала Екатерина Терехова - 13 очков.

Счёт в серии до двух побед стал 1-1. Сегодня команды проведут третий, решающий матч, который пройдёт в УСК «Вологда». Начало в 19:00.

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«Вологда-Чеваката» баскетбол турнир
Фото: Вологда - Чеваката
 

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