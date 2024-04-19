Панкратовский мост в Вологде начали разбирать

В областном центре начался капитальный ремонт путепровода на улице Панкратова. Сейчас там ведутся демонтажные работы.

На данный момент на путепроводе разбирают перильные и барьерные ограждения, тротуарные плиты, выравнивающий и защитный слой с гидроизоляцией, деформационные швы. В планах на ближайшую неделю демонтировать кабельные линии, линии электроосвещения и сетей связи, а также начать демонтаж балок. На объекте работают 12 человек и 6 единиц техники.

Ремонт проводит компания «Мостостроительный отряд №61». Стоимость работ составляет 86,2 миллионов рублей. В рамках капитального ремонта необходимо заменить опоры и балки, обновить проезжую часть, расширить тротуары до нормативных параметров, сделать освещение, перильные ограждения и подходы к путепроводу. По контракту все работы завершат до конца 2024 года.

Напомним, движение по путепроводу на данный момент полностью перекрыто. Это необходимо для оперативного завершения работ. Ранее NewsVo писал о возможных объездах участка.