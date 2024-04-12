Мост на Панкратова в Вологде закроют для движения пешеходов и транспорта

В областном центре стартует капитальный ремонт путепровода на улице Панкратов. В связи с этим с 8:00 14 апреля и до 5 декабря прекращается движение всех видов транспорта и пешеходов по мосту.

«Движение будет закрыто на участке улицы Панкратова от улицы Щетинина до дома № 10, к. 2 по ул. 1-й мкрн. ГПЗ-23. Это необходимо, поскольку запланировано полное обновление инженерного сооружения. В рамках капитального ремонта необходимо заменить опоры и балки, обновить проезжую часть и расширить тротуары до нормативных параметров, сделать освещение, перильные ограждения и подходы к путепроводу. Для того, чтобы провести работы в максимально сжатые сроки, мост будет закрыт полностью, а не по полосам, как при ремонте ряда других объектов. По контракту подрядчик должен завершить капитальный ремонт до конца этого года», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Есть два варианта объезда зоны проведения ремонтных работ:

- ул. Панкратова – ул. Щетинина – ул. Преображенского – кольцевая развязка на Окружном шоссе – ул. Панкратова;

- ул. Панкратова – кольцевая развязка на Окружном шоссе – ул. Преображенского – ул. Щетинина – ул. Панкратова.

Помимо этого, изменения внесут в маршрут движения автобусов №16 и №45. Их путь в указанный период будет проходить по улице Преображенского. Остановки «Ленинградское шоссе» на улице Панкратова в обоих направлениях перенесут в сторону Окружного шоссе к дому № 4 по улице 1-й мкрн ГПЗ-23.

Что касается обходных путей для пешеходов, то на пересечении улиц Панкратова и Лечебной организован дополнительный пешеходный переход, а также переход через железнодорожные пути под путепроводом, так как существующие альтернативные пути являются слишком длинными. Через пути уже сделан деревянный помост, установлены соответствующие знаки, позже сделают освещение.

Напомним, ремонт путепровода на ул. Панкратова ведет компания «Мостостроительный отряд № 61». Стоимость работ составляет 86,2 млн рублей.