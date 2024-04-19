Патрульный автомобиль в Устюге сбил велосипедиста во время погони

В Великом Устюге автомобиль дорожно-патрульной службы во время погони за нарушителем сбил велосипедиста. Авария произошла накануне около четырех часов дни на улице Красноармейской райцентра.

Как рассказали очевидцы, патрульный автомобиль преследовал машину нарушителя. На перекрестке улиц Сахарова и Красноармейской перед автомобилем ДПС оказался велосипедист, который начал поворачивать налево, не уступив дорогу служебному авто. Сообщается, что машина ДПС двигалась с включенными спецсигналами.

В результате аварии 46-летний велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

«По факту ДТП с участием патрульного автомобиля в областном управлении Госавтоинспекции назначена проверка, в ходе которой будут оценены действия участников дорожного происшествия», - пояснили в региональном УМВД.

Удалось ли в итоге догнать нарушителя, не сообщается.