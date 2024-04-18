В Череповце начали установку памятника-самолета

В Череповец привезли СУ-27, который будет установлен на постамент на Южном шоссе города. как пишет в соцсетях мэр города Вадим Германов, сходство магистрали со взлетной полосой стало еще более очевидным.

«На новое место будущий памятник привезли по просьбе подрядчика. Здесь, в непосредственной близости от места вечной стоянки, стартует окончательная сборка. Рабочие смонтируют крылья, турбины и носовой обтекатель. Также СУ-27 будет полностью покрашен. На все работы потребуется 10 дней», - написал Германов в соцсетях.

Если погода не внесет свои коррективы в установку памятника, то уже к первым числам мая самолет будет установлен на постамент на пересечении Южного шоссе и Шекснинского проспекта.