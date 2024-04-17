В Вологде будут искать нового подрядчика для ремонта площади Бабушкина

Власти Вологды расторгли контракт с печально известной организацией «Кварта-Л» из Курска, которая выиграла конкурс на реконструкцию привокзальной площади имени Бабушкина. Об этом рассказал врио мэра города Андрей Накрошаев.

Ранее NewsVo сообщал, что директор ООО «Кварта-Л» Антон Тяпочкин был задержан силовиками в Орле по подозрению в мошенничестве. Саму организацию губернатор Курской области Роман Старовойт требовал внести в черный список за неоднократный срыв госконтрактов.