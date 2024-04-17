В Вологде будут искать нового подрядчика для ремонта площади Бабушкина

[ Общество ]

Власти Вологды расторгли контракт с печально известной организацией «Кварта-Л» из Курска, которая выиграла конкурс на реконструкцию привокзальной площади имени Бабушкина. Об этом рассказал врио мэра города Андрей Накрошаев.

Ранее NewsVo сообщал, что директор ООО «Кварта-Л» Антон Тяпочкин был задержан силовиками в Орле по подозрению в мошенничестве. Саму организацию губернатор Курской области Роман Старовойт требовал внести в черный список за неоднократный срыв госконтрактов.

«Конкурсные процедуры для определения новой компании должны быть объявлены до 22 апреля. Поставил такую задачу. Площадь Бабушкина - лицо Вологды. Подрядчик должен быть ответственным, работать честно», - написал в соцсетях Андрей Накрошаев.  

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площадь Бабушкина реконструкция аукцион
 

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