РЖД назначила еще два дополнительных рейса Вологда-Бабаево

РЖД заявляет, что по многочисленным просьбам пассажиров назначены два дополнительных рейса пригородного поезда Вологда-Череповец-Бабаево. Как пояснили в компании, пригородные поезда, назначенные по пятницам, субботам и воскресеньям, совершат два рейса в понедельник и вторник 29-го и 30-го апреля.

«Рейсы назначены по многочисленным просьбам пассажиров и по согласованию с правительством Вологодской области», - уточнили в РЖД.

В компании также пояснили, что дополнительные поезда пойдут по действующему расписанию.