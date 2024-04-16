РЖД назначила еще два дополнительных рейса Вологда-Бабаево

[ Общество ]

РЖД заявляет, что по многочисленным просьбам пассажиров назначены два дополнительных рейса пригородного поезда Вологда-Череповец-Бабаево. Как пояснили в компании, пригородные поезда, назначенные по пятницам, субботам и воскресеньям, совершат два рейса в понедельник и вторник 29-го и 30-го апреля.   

«Рейсы назначены по многочисленным просьбам пассажиров и по согласованию с правительством Вологодской области», - уточнили в РЖД.

В компании также пояснили, что дополнительные поезда пойдут по действующему расписанию.

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