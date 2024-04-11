«Чеваката» выбыла из борьбы за медали чемпионата суперлиги

[ Спорт ]

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» не прошли в полуфинал суперлиги. Сегодня в решающем матче «пчелы» уступили питерскому «Спартаку» со счетом 76:71.

На питерском паркете первая половина встречи сегодня была за вологжанками. Перед большим перерывом счет на табло показывал 37:34 в пользу «пчел».

Решающей в матче стала третья десятиминутка, когда хозяйки паркета смогли переломить ход игры и забрали инициативу в свои руки – 54:50.

В последнем игровом отрезке времени вологжанки пробовали сократить разрыв в счете, однако перед финальным свистком он составил уже 5 очков.

Победитель сегодняшнего матча – «Спартак» выходит в полуфинал и продолжит борьбу за медали», а «Чеваката» сможет лишь побороться за места с 4-го по 8-е в сезоне 2023-2024 годов.

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баскетбол Вологда-Чеваката
 

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