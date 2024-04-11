Под Вологдой пожарные тушат склад пиломатериалов

[ Происшествия ]

В деревне Гришино Вологодского округа в настоящее время пожарные ликвидируют возгорание на складе пиломатериалов.  

«По прибытию подразделений установлено, что горит склад пиломатериалов. В настоящее время открытый огонь ликвидирован», - уточнили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, складские помещения принадлежат компании ООО «Идалеспром», работники которого сжигали мусор, либо отходы, и огонь перекинулся на складские помещения.     

В ликвидации очага возгорания задействовано 10 единиц техники и 36 человек личного состава пожарной охраны.

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