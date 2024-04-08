Октябрьский мост в Череповце не будут перекрывать во время первого этапа ремонта

В Череповце власти города договорились с дорожниками не перекрывать 4 полосы Октябрьского моста во время первого этапа ремонта. По словам мэра города Вадима Германова, на первом этапе ремонта, который начнется в ближайшие выходные дни, будет перекрыт выезд с улицы Парковой, а также тротуар от Храма Рождества Христова.
«Мы достигли соглашения с подрядчиком о недопустимости перекрытия 4 полос из 6 до тех пор, пока в Заречье не реконструированы ключевые перекрестки. Реставрация значимого символа Череповца начнется, как и планировали, с эстакад», - написал мэр Череповца в соцсетях.
Ранее, напомним, Германов сообщал, что строители намерены перекрыть несколько полос Октябрьского моста на время ремонта. С учетом того, что одновременно в городе планировали начать ремонт нескольких перекрестков, которые ведут на другой мост – Архангельский, в городе мог возникнуть транспортный коллапс.
Сейчас Германов уточнил, что на мосту пока будет перекрыт один из тротуаров, поскольку именно под пешеходными дорожками находится большинство коммуникаций, которые необходимо полностью заменить.
«Ожидаем, что в мае дополнительно может потребоваться перекрытие крайней правой полосы в направлении Зашекснинского района. Это необходимо для работы тяжелой техники. Никаких других ограничений пока на мосту вводить не планируется», - заявил мэр города.