Октябрьский мост в Череповце не будут перекрывать во время первого этапа ремонта

В Череповце власти города договорились с дорожниками не перекрывать 4 полосы Октябрьского моста во время первого этапа ремонта. По словам мэра города Вадима Германова, на первом этапе ремонта, который начнется в ближайшие выходные дни, будет перекрыт выезд с улицы Парковой, а также тротуар от Храма Рождества Христова.

«Мы достигли соглашения с подрядчиком о недопустимости перекрытия 4 полос из 6 до тех пор, пока в Заречье не реконструированы ключевые перекрестки. Реставрация значимого символа Череповца начнется, как и планировали, с эстакад», - написал мэр Череповца в соцсетях.

Ранее, напомним, Германов сообщал, что строители намерены перекрыть несколько полос Октябрьского моста на время ремонта. С учетом того, что одновременно в городе планировали начать ремонт нескольких перекрестков, которые ведут на другой мост – Архангельский, в городе мог возникнуть транспортный коллапс.

Сейчас Германов уточнил, что на мосту пока будет перекрыт один из тротуаров, поскольку именно под пешеходными дорожками находится большинство коммуникаций, которые необходимо полностью заменить.