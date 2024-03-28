В Череповце возможен транспортный коллапс во время ремонта Октябрьского моста

В Череповце могут возникнуть большие транспортные проблемы во время ремонта Октябрьского моста через Шексну. Проблему признает мэр города Вадим Германов.

Ремонт моста должен начаться уже нынешней весной. По первоначальному плану, в 2024 году подрядчик должен был отремонтировать съезды с моста и вывести сети. О перекрытии движения в этом году речи не было.

Одновременно в городе металлургов планировали начать ремонт перекрестков улицы Архангельской с проспектом Победы и улицы Краснодонцев, через которые основной транспортный поток направляется на недавно построенный Архангельский мост. Соответственно, на этом участке движение будет частично перекрыто.

Однако «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», которая является подрядчиком ремонта Октябрьского моста, требует перекрыть для движения половину проезжей части.

«Мостостроители настаивают на полном закрытии половины моста уже этой весной. Такой график мы не согласуем. Впереди большие работы по реконструкции перекрестков Архангельской с проспектом Победы и Краснодонцев. Только две действующие полосы на Октябрьском мосту с одновременными работами на маршрутах объезда фактически остановят движение в городе», - уверен Вадим Германов.

По его словам, власти намерены отстаивать первоначальный план ремонтных работ, чтобы не вызвать в городе транспортный коллапс.