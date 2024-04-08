В Череповце установят символ побед российской авиации

В Череповце начались работы по установке самолета СУ-27. Как уточнил на своей странице в соцсетях мэр города Вадим Германов, в настоящее время подрядчик начал готовить фундамент, после чего на него будет установлен истребитель.

«Окончательная сборка самолету предстоит прямо на пьедестале. С размахом крыльев почти 15 метров по дорогам общего пользования его не перевезти. Также на месте будет и финальная покраска», - рассказал мэр города.

По словам Германова, новый памятник станет символом побед советской и российской авиации. Именно СУ-27 считается одним из самых массовых боевых самолетов мира.

Также символично, что недалеко от перекрестка, где будет установлен памятник, в годы Великой Отечественной войны базировался 740-й истребительный авиаполк.