«Чеваката» уступила питерскому «Спартаку» на своем паркете

«Вологда-Чеваката» уступила петербургскому «Спартаку» во втором матче 1/4 финала женской суперлиги.

Вологжанки проиграли три четверти из четырех, завершив матч со счётом 51:65.

11 очков в составе «пчёл» набрала Есения Магжанова, 10 - Мария Канищева, 8 очков и 12 подборов у Лидии Малаховой.

Счёт в серии до двух побед стал ничейный – 1:1. Третий, решающий матч команды проведут в Северной столице 11 апреля. Победитель пары «Вологда-Чеваката» - «Спартак» в полуфинале сыграет с московской «Руной», проигравший отправится в утешительный турнир за 5-8 места.