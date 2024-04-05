Более 300 участков садоводческих участков затопило под Кадуем  

В Кадуйском округе в зону подтопления попали более 300 земельных участков в садоводческих обществах «Энергетик-1» и «Энергетик-2». Как пояснили в региональном управлении МЧС, из-за погодных условий свою силу показали реки Ворон и Петух. Также, по данным ведомства, затоплена часть самого райцентра.

«В зону подтопления попал Комплексный центр социального обслуживания, из которого были эвакуированы 17 человек, из них 6 колясочников. Их временно разместили в Кадуйской центральной районной больнице. Кроме того, в поселке подтоплены 43 придомовых участка и затоплены 6 домов на улицах Октябрьская, Терешкова, Чернова и Спортивная. Оттуда эвакуированы 10 человек, из них 1 ребёнок», - уточнили в МЧС.

В округе объявлен режим повышенной готовности.

Как рассказала сегодня утром глава Кадуйского округа Светлана Грачева, в настоящее время благодаря ночному заморозку подтопление территории остановилось.

«Ночной заморозок остановил подтопление территорий. Река Ворон постепенно начала отступать, уровень воды снизился на 30 сантиметров. Огромные озера на улицах в старой части Кадуя покрылись коркой льда», - написала Грачева в соцсетях.

Накануне, напомним, Светлана Грачева заявила, что такого сильного паводка в округе не было с 1966 года.