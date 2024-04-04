«Чеваката» вырвала победу у «Спартака» на последних секундах матча

[ Спорт ]

В первом матче 1/4 финала Суперлиги вологодские баскетболистки на выезде обыграли питерский «Спартак». Встречались пятая и четвертая команды по итогам регулярного сезона.

Вологжанки выиграли первую четверть 17:14 и на большой перерыв ушли с преимуществом в два очка (28:26). В третьей десятиминутке «пчелам» удалось добавить к своему преимуществу ещё два балла (41:37).

Однако четвертая четверть осталась за хозяйками паркета. За 43 секунды до финальной сирены счёт был равным - 56:56.

«Спартаковка» Диана Попова сравняла счёт, забив двухочковый и тут же вывела свою команду вперед, реализовав еще и штрафной бросок.

В следующей атаке Лидия Малахова забила два очка в проходе, став самым результативным игроком своей команды, оформив дабл-дабл, 12 очков и 13 подборов и принесла минимальную победу «Чевакате» - 58:57.

Счёт в серии до двух побед стал 1:0 в пользу подопечных Евгения Соловьева. Второй матч команды проведут в Вологде 7 апреля.

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баскетбол «Вологда-Чеваката»
 

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