В Кадуйском округе реки рушат мосты и размывают дороги

В Кадуйском округе вышедшие из берегов реки рушат мосты и заливают региональные и муниципальные дороги. Как рассказала глава округа Светлана Грачева, по некоторым участкам дорог проезд транспорта невозможен.

«На подтопленном участке автодороги Бабаево-Сиуч-Капчино уровень воды составляет 45 см, отсутствует проезд транспорта. На дороге выставлен пост, дежурит грейдер. Довольно сильно подтоплен участок дороги у деревень Заозерье и Круглое. Обнаружен размыв на подходе к мосту, проезд закрыт для всех видов транспорта. Формируется бригада для дежурства и восстановления моста. Река Ворон перекрыла проезд к СНТ «Энергетик-1» и «Энергетик-2», залила приусадебные участки и огороды, - написала Грачева в соцсетях.

Кроме того, подтоплен участок дороги Чуприно-Вершина, а также почти полкилометра автодороги Кадуй-Ямышево. По нему проезд автотранспорта также закрыт.

При этом, по словам Грачевой, угрозы подтопления жилых домов и промышленных объектов на данный момент нет.

Глава округа посоветовала воздержаться в ближайшие недели от посещения дач, которые находятся рядом с реками.