Череповец занял третье место в конкурсе городов промышленного туризма

Череповец занял третье место в номинации «Город промышленного туризма» первой Всероссийской премии «Туристические города». С 28 по 30 марта в Воронеже подвели итоги.

Премия «Туристические города» присуждается муниципальным образованиям или отдельным населенным пунктам по итогам открытого конкурса. Она является частью проекта #РоссияВдохновляетНаПутешествия и содействует развитию отечественного туризма.

В конкурсе участвовали 168 населенных пунктов, 64 из которых вышли в финал. Город металлургов представляли специалисты Туристско-информационного центра, включенного в состав Агентства городского развития.

С каждым годом все больше туристов выбирают именно промышленное направление. В Череповце и всей Вологодской области уникальными производственными площадками владеют компании «Северсталь» и «ФосАгро». Предприятия способствуют развитию туристического потенциала города: гости знакомятся с многовековой историей развития железного промысла и технологической цепочкой производства металла благодаря Музею металлургической промышленности, изучают современные мультимедийные экспозиции в центре «Зеленая планета», посещают самый производительный в России стан горячей прокатки на Череповецком металлургическом комбинате.