Череповчанка похитила у известного маркетплейса товаров почти на 1,7 млн рублей

В Череповце 24-летняя женщина похитила с пункта выдачи заказов Wildberries товаров почти на 1,7 млн рублей. Для этого она организовала целую схему с помощью своего возлюбленного и его друзей.

В пункт выдачи заказов череповчанка устроилась в феврале 2023 года. Только за первый месяц работы она вынесла из пункта товаров, от которых отказывались клиенты, на 60 тысяч рублей.

Далее девушка вошла во вкус и попросила своего сожителя и его знакомых заказывать товары с разных аккаунтов. Возлюбленному она это объяснила тем, что от количества заказов зависит ее зарплата.

«Возлюбленный на предложение злоумышленницы согласился. Им и знакомыми было заказано множество дорогостоящих товаров, включая ювелирные изделия, смартфоны, мебель, одежду, обувь, постельное белье и многое другое. При поступлении товара на ПВЗ девушка отключала камеру видеонаблюдения, оформляла в специальной программе его возврат на склад маркетплейса и присваивала себе», - рассказали в пресс-службе судов области.

Всего таким образом женщина похитила товаров на 1,63 млн рублей.

Правоохранители возбудили в отношении «предприимчивой» гражданки дело по статьям за мошенничество и присвоение чужого имущества в особо крупном размере.

По приговору суда ближайшие 3 года девушка проведет в колонии общего режима.