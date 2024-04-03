На Сухоне и Северной Двине начали взрывать лед

На реках Северная Двина и Сухона начались взрывные работы. Специалисты аварийно-спасательной службы подготовили проекты подрывов еще в феврале. Их проведут на восьми самых сложных участках рек, где могут образоваться заторы.

В настоящее время взрывные работы уже проведены на Северной Двине в районе населенного пункта Аристово.

Около Великого Устюга взрывные работы начнутся, когда будет закрыта ледовая переправа с заречной части города. О дате ее ликвидации пока не сообщается. Как пояснили в аварийно-спасательной службе, это будет зависеть от ситуации на реках.

Напомним, накануне на оперативном совещании в правительстве региона председатель комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Алексей Зотов рассказал о завершении ледорезных работ, поскольку их проведение становится опасным для спасателей из-за риска провалов под лед.