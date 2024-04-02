Спасатели утопили технику во время ледорезных работ на Сухоне

Спасатели утопили технику во время проведения ледорезных работ на реке Сухона. Об этом во время оперативного совещания в правительстве региона рассказал председатель комитета гражданской защиты и социальной безопасности Алексей Зотов.

Во время доклада Зотов пояснил, что в настоящее время ледорезные работы на Сухоне завершаются, потому что лед становится игольчатым, хрупким и уже есть факты потери машин.

«Утопили мы там…», - рассказал Зотов врио губернатору Георгию Филимонову.

«Достали?», - поинтересовался Филимонов. «Да, конечно», - ответил председатель комитета.

Какая именно техника провалилась под лед, Зотов не уточнил.

По его словам, чтобы избежать рисков для спасателей, сейчас на Сухоне продолжат лишь взрывные работы на перекатах. Предварительно, прохождение паводка на реке Сухона прогнозируется с 10 по 14 апреля.