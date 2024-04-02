В Устюженском районе из-за размывания перекрыли дорогу

В Устюженском районе из-за паводка размыло дорожное полотно. Об этом сообщил глава района Игорь Петров на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

«Сегодня на 14 километре областной автодороги Устюжна-Мочала произошло размывание дорожного полотна. В связи с этим, в ближайшие дни проезд по данному участку будет перекрыт», - написал чиновник.

Водителям стоит заранее планировать свой маршрут. Объехать место размывания можно по федеральной трассе А114.

Как только вода уйдет, дорогу отремонтируют в короткие сроки, пообещал Игорь Петров. Также он отметил, что ситуация находится на контроле.