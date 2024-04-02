Строители открыли для движения строящийся кувшиновский мост через реку Вологда. Накануне была открыта проезжая часть для транспорта, а также тротуар для пешеходов. Временный мост из-за угрозы подтопления будет демонтирован.

«В минувшие выходные уровень воды в реке поднялся более чем на 70 сантиметров и приблизился к нижней части временного моста в районе Кувшиново. В связи с этим накануне вечером временный мост был перекрыт, транспорт направлялся в объезд. Параллельно мы готовили временный проезд по строящемуся основному Кувшиновскому мосту и запустили там движение автомобилей. Движение для пешеходов открыли еще накануне вечером. Временный проезд выполнен из железобетонных плит, сверху которых уложили щебень. Дальше будем продолжать устройство дорожного полотна вплоть до установки барьерных ограждений и укладки асфальта. Все работы идут в графике», – рассказал начальник департамента градостроительства администрации Вологды Артем Малышкин.

По данным городской администрации, паводок в Вологде проходит без особых осложнений. По состоянию на 17:00 1 апреля уровень воды в реке Вологде составляет 109,3 метра по Балтийской системе. Критической считается отметка в 112,2 метра.