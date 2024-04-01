Уровень воды в реке Вологде пока не достиг критической отметки

Уровень воды в реке Вологде 109,14 метров по Балтийской системе по состоянию на 8 утра 1 апреля. До критической отметки не хватает полутора метров. С такими показателями начинаются подтопления.

Как сообщают специалисты, в настоящее время паводок в областной центре проходит без сильных осложнений. Присутствует подъем уровня воды в реке Вологде около Кувшиновского моста, где со вчерашнего вечера и до 15:00 сегодняшнего дня было ограничено движение транспорта. Также наблюдаются небольшие заторы льда вблизи других мостов, например, около Красного моста, но такие заторы не представляют угрозы подтопления.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие 2-3 дня в Вологде ожидаются высокие плюсовые температуры, поэтому уровень воды в реке вырастет. С середины недели прогнозируется понижение температуры, особенно в ночные часы, что позволит замедлить рост уровня воды в реке и избежать серьезных подтоплений.

При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть территории 51-го СНТ, где расположен 261 дом и постоянно проживает 181 человек. Им направлена информация о том, как действовать в случаях подтоплений.