Вологжанин вместе с другом ограбил табачный магазин в Севастополе

21-летний житель Вологды и его 28-летний приятель из Ухты отправились в Севастополь на заработки, но вместо этого ограбили местный табачный магазин, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Вечером ранее судимые молодые люди гуляли по городу и пили алкоголь. Когда деньги закончились, старший из товарищей предложил украсть деньги из кассы в ближайшем магазине, на что младший согласился.

Скрыв лицо, злоумышленники зашли в табачный магазин и под угрозой расправы убедили девушку-продавца отдать им деньги из кассы. Для подтверждения серьезности намерений вологжанин приставил к горлу девушки нож, который всегда носил с собой. В это время его напарник забрал выручку из кассы в размере 10 тысяч рублей. С похищенными деньгами молодые люди скрылись и почти сразу потратили их на алкоголь.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Товарищам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.