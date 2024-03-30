В дома Вологды вода теперь поступает из Кубенского озера

Вологда перешла на резервный источник водоснабжения. Вода в дома областного центра теперь поступает из Кубенского озера, об этом сообщила пресс-служба Администрации города Вологды. Такое решение было принято в целях профилактики в период паводков.

Помимо этого, усилили контроль за качеством воды: как исходной в реке Вологде и Кубенском озере, так и за показателями воды, которая после очистки поступает в дома вологжан.

Специалисты отмечают, что вода, подаваемая в город, полностью безопасна для пользователей. На водоочистных сооружениях «Вологдагорводоканала» дозы хлора, добавляемого для очистки и обеззараживания, увеличены до максимально допустимых. Также внедрен процесс углевания, то есть добавление при очистке активированного угля для устранения запаха.

Ранее NewsVo рассказывал о завершении ремонта тракта водоподачи из Кубенского озера раньше срока на восемь месяцев.