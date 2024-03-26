В Вологде ремонт тракта водоподачи из Кубенского озера завершился раньше срока

На 8 месяцев раньше срока завершился заключительный, четвертый, этап капитального ремонта тракта водоподачи из Кубенского озера. Все пусконаладочные работы прошли успешно.

Проведение работ стало возможным благодаря предоставлению субсидии Федеральным агентством водных ресурсов. Стоимость четвертого этапа работ составила 139,6 миллиона рублей.

«По итогам выполнения всех четырех этапов капитального ремонта выполнена замена аварийного участка трубопровода из стальных и железобетонных труб на полиэтиленовые протяженностью более 5 км. В результате обеспечено гарантированное водоснабжение жителей Вологды в маловодные периоды года», - отметил врио губернатора области Георгий Филимонов.

Работы по капитальному ремонту тракта водоподачи велись с 2018 года и были разделены на четыре этапа. Первый и второй этапы были выполнены в 2018-2020 годах, в прошлом году завершился третий этап работ.