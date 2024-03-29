В Устюжне возбудили уголовное дело после гибели девочки на пожаре

[ Происшествия ]

В Устюжне следователи возбудили уголовное дело после гибели во время пожара 9-летней девочки. Как ранее сообщал NewsVo, возгорание произошло сегодня на улице Красноармейской в Устюжне.

«По версии следствия, днем 29 марта в Устюжне на ул. Красноармейской в частном деревянном одноэтажном доме возник пожар. В этот момент в нем находились трое детей под присмотром старшего брата, 2005 года рождения, и его жены. В результате пожара погибла девочка 9 лет, остальные самостоятельно покинули дом, который поврежден огнем. Родители детей находились на работе», - уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время следователи изучают все обстоятельства и причины трагедии.

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