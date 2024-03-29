Ребенок погиб в пожаре в Устюжне

[ Происшествия ]

Возгорание произошло сегодня на улице Красноармейской в Устюжне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Очевидцы сообщили в пожарную охрану, что горит одноэтажный деревянный дом. Со слов соседей, там проживает многодетная семья. В момент пожара в здании находились четверо детей. Трое смогли самостоятельно эвакуироваться. Четвертый ребенок - 10-летняя девочка, к сожалению, погибла.

Пожар локализовали на площади 48 квадратных метров, тушение продолжается.

Причины пожара, который привел к трагедии, специалистам еще предстоит выяснить.

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