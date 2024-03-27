Новый светофор появится на одной из улиц Вологды

Светофор установят вблизи домов №32 и 27 на улице Ярославской. В ГИБДД уверены, что этот участок аварийный. Буквально два дня назад в том районе сбили пенсионерку на пешеходном переходе.

«Сейчас идёт этап согласования прокладки сетей для опор светофоров. Все работы должны быть завершены до конца мая. В этом году будут установлены светофорные объекты и на других потенциально опасных участках городских дорог», - рассказали в Департаменте городского хозяйства.

Обеспечением безопасности дорожного движения занимается в том числе проектный комитет «Снижение аварийности на улично-дорожной сети». Чтобы ликвидировать или предугадать опасные ситуации на дорогах, корректируют движение. Так, в прошлом году у Пошехонского моста был разрешён прямой выезд на улицу Мира. Транспортные потоки отрегулировали новыми светофорами. Всего в 2023 году в Вологде заработали восемь новых светофорных объектов.