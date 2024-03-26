В Вологде водитель на «Ауди» сбил пенсионерку на "зебре"

ДТП произошло вчера, 25 марта, в 18:45 в областном центре, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель за рулем автомобиля «Ауди А5» двигался по улице Ярославской у дома №36. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу пересекала 68-летняя пенсионерка. Она шла справа налево по ходу движения автомобиля, когда водитель ее сбил.

В результате дорожно-транспортного происшествия, женщина получила травмы. Ее доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи.