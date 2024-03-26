Стал известен претендент на должность главы департамента дорожного хозяйства

Исполняющим обязанности начальника департамента дорожного хозяйства области стал Дмитрий Борисов, который ранее в департаменте занимал должность заместителя руководителя. Как сообщают вологодские СМИ, до перехода на работу в Вологодскую область он работал начальником отдела в департаменте Минтранспорта РФ.

При этом на официальном сайте департамента дорожного хозяйства начальником до сих пор значится Андрей Накрошаев, которого накануне врио губернатора Георгий Филимонов представил коллективу администрации Вологды, как нового руководителя.

Впрочем, в настоящее время Андрей Накрошаев является еще не врио мэра Вологды, а заместителем мэра. В этом статусе он будет находиться до тех пор, пока городская Дума официально не пример отставку Сергея Воропанова. Это может произойти в конце текущей недели.