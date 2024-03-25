В Вологде представлен новый врио мэра

Сегодня коллективу администрации Вологды был официально представлен новый врио мэра Андрей Накрошаев. С 25 марта он исполняет полномочия мэра Вологды.

Как сообщает пресс-служба Георгия Филимонова, Андрею Накрошаеву 39 лет. Он окончил юридический факультет Вологодского государственного педагогического университета. Работал в бизнесе. В последнее время возглавлял департамент дорожного хозяйства и транспорта. Был включен в число совета директоров АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» и в кадровый резерв на замещение должностей высшего уровня.

«Именно под его руководством отрасль получила качественный рывок вперед. Регион, имеющий одну из самых протяженных сетей дорог на Северо-Западе, год от года уверенно увеличивает процент магистралей, соответствующих всем нормативным требованиям», - сообщает пресс-служба Филимонова.

Напомним, 21 марта бывший мэр Вологды Сергей Воропанов заявил об отставке. Ему на смену Георгий Филимонов рекомендовал кандидатуру Андрея Накрошаева.