Все арт-объекты Вологды проверят на устойчивость

В Вологде все установленные арт-объекты проверят на устойчивость. Такое распоряжение дал врио мэра города Андрей Накрошаев после падения «Птицы-говоруна» в центре города.

Ранее NewsVo сообщал, что арт-объект был поврежден вандалами. Однако после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что птица упала сама. Оказалось, что вышла из строя опора, державшая говоруна.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, упавшую птицу отвезли на склад, где ее отремонтируют, после чего снова вернут на прежнее место. Впоследствии ее включат в список на содержание за счет городского бюджета. Ранее этот арт-объект, сделанный и установленный кузнецом Артемом Маршаком, не числился на балансе города.