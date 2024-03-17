В Вологде вандалы сломали «Птицу-говоруна»

[ Происшествия ]

В областной столице неизвестные сломали арт-объект «Птица-Говорун» на Старом рынке. Информация об акте вандализма появилась в группе «Подскажите Вологда» вчера, 24 марта.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области заверила, что в ближайшее время по факту вандализма проведут проверку и установят виновных.

«Птицу-Говоруна» изготовил Артем Маршак – кузнец и художник по металлу из Майского. Не один раз он побеждал в различных творческих конкурсах Вологодчины, в том числе и в «Городе ремесел». 10 лет назад он решил подарить арт-объект вологжанам в День города.

На данный момент сломанную скульптуру убрали с ее привычного места.

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