В Вологде вандалы сломали «Птицу-говоруна»

В областной столице неизвестные сломали арт-объект «Птица-Говорун» на Старом рынке. Информация об акте вандализма появилась в группе «Подскажите Вологда» вчера, 24 марта.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области заверила, что в ближайшее время по факту вандализма проведут проверку и установят виновных.

«Птицу-Говоруна» изготовил Артем Маршак – кузнец и художник по металлу из Майского. Не один раз он побеждал в различных творческих конкурсах Вологодчины, в том числе и в «Городе ремесел». 10 лет назад он решил подарить арт-объект вологжанам в День города.

На данный момент сломанную скульптуру убрали с ее привычного места.