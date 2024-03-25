Завершился конкурс на создание эскизов стелы «Город трудовой доблести» в Вологде

В Вологде завершился конкурс на разработку эскизов стелы «Город трудовой доблести». Всего представили 18 проектов от индивидуальных авторов и творческих коллективов из нескольких регионов страны: Вологодской, Московской, Ленинградской, Тульской, Ярославской и Ростовской областей.

Лаборатория развития городской среды предлагает вологжанам ознакомиться с проектами и поделиться своим мнением по ссылке: https://вологдасреда.рф/votestela.

На следующей неделе к рассмотрению эскизов приступит экспертная группа, в составе которой архитекторы, градостроители, историки, дизайнеры, искусствоведы, реставраторы, представители общественного совета города. Мнение жителей также будет учитываться.

"Мы очень рады, что получили такой отклик от специалистов из разных уголков нашей страны. Эксперты конкурсной комиссии уже начинают знакомиться с работами. Все проекты совершенно разные и достойные внимания. Приглашаем жителей города также высказать своё мнение насчёт поступивших вариантов. Кроме того, мы привлечём к обсуждению представителей Российского военно-исторического общества, поскольку именно они предложили реализовать в нашей стране программу по установке памятных стел в Городах трудовой доблести России", — отметил главный архитектор г. Вологды, председатель конкурсной комиссии Денис Поздняков.

Итоги конкурса объявят 29 марта.

Напомним, стелу «Город трудовой доблести» установят на площади Бабушкина рядом с вокзалом. Саму территорию в этом году также планируют благоустроить.

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