В Вологде выбирают подрядчика для благоустройства площади Бабушкина

В областном центре выбирают подрядчика для благоустройства площади Бабушкина рядом с вокзалом. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем официальном телеграм-канале. Уже в конце марта станет известно, кто займется реализацией проекта. Первоначальная стоимость контракта составила 151,5 миллионов рублей.

«Площадь Бабушкина давно нуждалась в обновлении, ведь это первое, что видят приезжающие в наш город люди. За изменение этого пространства в голосовании по программе «Комфортная городская среда» высказались более 14 тысяч человек», - написал Сергей Воропанов.

После обновления на площади появятся пространства для отдыха и прогулок, отдельная зона для остановок общественного транспорта, а также реструктурированная парковка. Для комплексного подхода к благоустройству в план дорожных работ на этот год включили участок вдоль площади.

Отметим, что сегодня началось дистанционное голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году в рамках программы «Комфортная городская среда». Для выбора представлено 18 пространств, отдать голос за которые можно на сайте 35.gorodsreda.ru.