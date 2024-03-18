Пьяного водителя большегруза задержали в Вологде

Инцидент произошел еще в начале марта. Сотрудники ДПС остановили для проверки документов водителя большегруза «МАН» на Окружном шоссе в областном центре.

У 59-летнего мужчины, находившегося за рулем тягача, были признаки алкогольного опьянения, поэтому полицейские предложили пройти процедуру освидетельствования. Алкотестер показал 1,047 промилле.

Водителя отстранили от управления транспортом. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением права управления до 2 лет.

На данный момент материалы дела направлены в мировой суд для принятия решения.