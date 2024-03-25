Региональное управление ФАС возглавила Анастасия Ростисловова

Временно исполняющим обязанности начальника регионального управления антимонопольной службы стала Анастасия Ростиславова, которая ранее занимала должность заместителя начальника. Как сообщает портал GorodVo, руководство Анастасии Ростиславовой перешло после задержания на минувшей неделе начальника управления Натальи Мерзляковой.

Ранее, напомним, областной суд распространил заявление, что следствие не выступало с ходатайством об избрании для Натальи Мерзляковой меры пресечения.

По данным GorodVo, у Анастасии Ростиславовой два высших образования. В антимонопольных органах она работает более 10 лет. Заместителем начальника вологодского управления ФАС она стала 19 декабря 2018 года переводом из Тульского УФАС.

Анастасия Ростиславова - автор около 20 публикаций по антимонопольной тематике. Награждена почётной грамотой ФАС России. В 2017 году победила в XII всероссийском профессиональном конкурсе «Правовая Россия» в номинации «Юрист организации государственного сектора». В феврале 2019 года также стала полуфиналистом конкурса «Лидеры России» сезона 2018 – 2019 годов.