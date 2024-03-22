Поставившего «в ружье» бабаевскую полицию Куртышева оставили под стражей  

Гарнизонный суд Вологды оставил под стражей 39-летнего жителя Бабаевского округа Александра Куртышева, который в конце января поставил в «ружье» всю бабаевскую полицию.

Тогда, напомним, он похитил гладкоствольное ружье, которое хранилось в сейфе дома у его отца в деревне Терьково и почти сутки бродил с оружием по лесам.

Также сообщалось, что Куртышев приехал в Бабаевский округ в отпуск из СВО. В зону проведения специальной военной операции он попал из колонии, где отбывал срок за убийство двух человек.

Ориентировка на Куртышева была опубликована во многих региональных СМИ.

«Сотрудниками МО МВД России «Бабаевский» и УМВД России по Вологодской области при силовой поддержке Росгвардии Вологодской области задержан ранее объявленный в розыск мужчина 1984 г.р., подозреваемый в совершении хищения оружия. Мужчина задержан в лесном массиве в районе деревни Терьково. Оружие изъято», - позже рассказали в региональном УМВД.

С учетом тяжести преступлений, а также личности обвиняемого, суд продлил ему срок содержания под стражей до 26 апреля.