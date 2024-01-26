Вооруженного и психически неуравновешенного преступника ищут в Бабаевском округе

В Бабаевском округе полиция ищет вооруженного Александра Куртышева, который подозревается в избиении приятеля. Ориентировку на Куртышева опубликовали на своих страницах в соцсетях глава Бабаевского округа Юрий Парфенов и глава Кадуйского округа Светлана Грачева. Сообщается, что беглец психически неуравновешен и склонен к совершению тяжких преступлений.

Как стало известно, несколько лет назад Куртышев был осужден за убийство двух человек. В колонии был завербован в ЧВК «Вагнер» и находился в зоне СВО. На днях приехал в отпуск, избил приятеля и сбежал.

В ориентировке за подписью начальника дежурной части МО МВД «Бабаевский» сообщается, что при задержании 39-летнего Куртышева необходимо соблюдать меры личной безопасности.

Мужчина проживает в деревне Третьяково. На вид ему 40 лет, лысый, рост 175 см, крепкого телосложения, был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, шапку вязаную зеленую.

При этом и Юрий Парфенов, и Светлана Грачева призывают земляков не паниковать, поскольку тяжких преступлений не зарегистрировано.