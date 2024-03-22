Режим повышенной готовности вводят сегодня в Вологодском округе

В Вологодском округе с сегодняшнего дня ввели режим повышенной готовности из-за предстоящего весеннего половодья.

По информации главы округа Игоря Быкова, в зоне подтопления могут оказаться 17 населенных пунктов с общим населением в 222 человека. Также из-за паводка 6 деревень могут оказаться труднодоступными.

«Мы продолжаем комплексную подготовку к половодью и прикладываем все усилия, чтобы весенние воды не доставили хлопот и неприятностей нашим жителям и населенным пунктам», - рассказал Игорь Быков.

В рамках режима повышенной готовности в округе утвержден план мероприятий по подготовке к половодью. Также в труднодоступных деревнях проверили запасы ГСМ, продовольствия и медикаментов. Помимо этого, в округе создан резервный фонд на случай ликвидации подтоплений.