Режим повышенной готовности вводят сегодня в Вологодском округе

[ Общество ]

В Вологодском округе с сегодняшнего дня ввели режим повышенной готовности из-за предстоящего весеннего половодья.

По информации главы округа Игоря Быкова, в зоне подтопления могут оказаться 17 населенных пунктов с общим населением в 222 человека. Также из-за паводка 6 деревень могут оказаться труднодоступными.   

«Мы продолжаем комплексную подготовку к половодью и прикладываем все усилия, чтобы весенние воды не доставили хлопот и неприятностей нашим жителям и населенным пунктам», - рассказал Игорь Быков.

В рамках режима повышенной готовности в округе утвержден план мероприятий по подготовке к половодью. Также в труднодоступных деревнях проверили запасы ГСМ, продовольствия и медикаментов. Помимо этого, в округе создан резервный фонд на случай ликвидации подтоплений.

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