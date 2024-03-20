Евгений Журин останется под стражей еще 1 месяц

Евгений Журин останется под стражей еще как минимум месяц. Сегодня городской суд Вологды продлил Журину меру пресечения.

Как ранее сообщал NewsVo, предприниматель и основатель группы «Сборная Союза» Евгений Журин подозревается в мошенничестве, связанной с квартирой пожилой родственницы экс-вокалиста «Сборной Союза» Виталия Синицина. Сам Синицын после ареста Журина написал на своей странице в соцсетях: «Всё-таки справедливость существует».

Евгений Журин был взят под стражу в конце января этого года. В пресс-службе судов рассказали, что мера пресечения продлится до 24 марта.

Однако сегодня стало известно, что под стражей Журин будет находиться еще как минимум месяц.