В Вологде сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом

[ Происшествия ]

Инцидент произошел вчера около полуночи на улице Северной в областной столице, сообщает УМВД России по Вологодской области.

Сотрудники ДПС попытались остановить мотоциклиста для проверки документов. Однако он проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследовать нарушителя. Чтобы уйти от погони, мотоциклист совершал опасные маневры и нарушал правила дорожного движения. Двигаясь по улице Городской вал, водитель не справился с управлением и упал с мотоцикла. Во время падения он не пострадал.

Инспекторы задержали мотоциклиста. Им оказался 18-летний молодой человек. Документов на мотоцикл у него не было, как и категории в водительских правах, необходимой для управления мотоциклом.

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погоня мотоциклист ДПС
Фото: УМВД России по Вологодской области
 

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