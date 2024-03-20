В Вологде сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом

Инцидент произошел вчера около полуночи на улице Северной в областной столице, сообщает УМВД России по Вологодской области.

Сотрудники ДПС попытались остановить мотоциклиста для проверки документов. Однако он проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипаж ДПС начал преследовать нарушителя. Чтобы уйти от погони, мотоциклист совершал опасные маневры и нарушал правила дорожного движения. Двигаясь по улице Городской вал, водитель не справился с управлением и упал с мотоцикла. Во время падения он не пострадал.

Инспекторы задержали мотоциклиста. Им оказался 18-летний молодой человек. Документов на мотоцикл у него не было, как и категории в водительских правах, необходимой для управления мотоциклом.