Стал известен соперник «Чевакаты» в ¼ финала плей-офф

В заключительном матче группового этапа суперлиги баскетболистки «Чевакаты» встретятся с со «Спартаком» из Санкт-Петербурга. Серия продлится до двух побед. Первая встреча состоится на паркете «Спартака» 3 апреля, а 7 апреля вологжанки будут принимать «Спартак» на своей площадке. Если понадобится третий матч, он пройдет также в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Напомним, во втором этапе Суперлиги, который прошел в Вологде, «пчелы» переиграли питерский «Спартак» с разницей в 9 мячей.

Вологжанки прошли этап без поражений, что позволило им финишировать в регулярке первенства на пятом месте. «Чеваката» стала лучшей командой группы «Б», победив во всех 4 матчах. Это позволило им стартовать в плей-офф сразу с ¼ финала.