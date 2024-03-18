В областном центре специалисты завершили работы по резке льда реки Вологда

В Вологде городские власти заявили о завершении работ по резке и чернению льда реки Вологда для предотвращения паводковой ситуации. На некоторых участках реки уже образуются большие промоины. По словам мэра города Сергея Воропанова, толщина льда на реке городской черте в настоящее время составляет от 30 до 40 сантиметров.

«По прогнозам сотрудников Гидрометцентра, паводок ожидается в первой декаде апреля, но уже сейчас лед становится рыхлым, некрепким. В некоторых местах, например, у строящегося Некрасовского моста, у Кувшиновского моста, в створе улицы Ленинградской, в месте впадения в реку Вологду реки Золотухи уже образовались большие промоины. Ежедневно мониторим ситуацию и проводим все необходимые работы», - уточнил Сергей Воропанов.

По его словам, с завтрашнего дня специалисты начнут осмотры малых рек и будут убирать мусор, который может по время паводка образовать заторы.

Также представителей садоводческих кооперативов просят вычищать водоотводные канавы на участках, а имеющееся в домах имущество по возможности поднимать на вторые этажи, чтобы избежать его порчи.