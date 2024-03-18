19-летний студент выиграл третий автомобиль «Лада Гранта»

[ Общество ]

19-летний Михаил Киселев стал обладателем третьего подарочного автомобиля «Лада Гранта», который разыгрывали в ходе викторины «Вологодчина – наш выбор».

Михаил учится на третьем курсе Вологодского аграрно-экономического колледжа по специальности ветеринар.

Организаторы викторины сообщили о выигрыше поздно вечером. Михаил не сразу поверил, что у него будет автомобиль.

«Я был занят учёбой. Тут мне звонок поступает, просят сказать номер купона. Потом перезвонили и сказали, что я победил. Я ответил: “Ну, хорошо”. Думал, что не по-настоящему. Потом позвонили друзья, сказали, что эта информация уже есть на странице Мэра Вологды. Тогда я понял, что всё правда», - рассказал Михаил изданию Вологда.рф.

Ранее NewsVo рассказывал о еще одном победителе, получившем автомобиль.

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