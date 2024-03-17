В Вологде стал известен обладатель второго подарочного автомобиля

Стал известен обладатель второго автомобиля, разыгранного в Вологде в ходе викторины «Вологодчина – наш выбор». Вчера подарочный сертификат на автомобиль был вручен семье Цветковых.

Как сообщает портал «Вологда РФ», глава семейства Артём Цветков работает в управляющей компании «Сантехмонтаж», его жена Ирина работает в «Тепличном». Супруги воспитывают детей Милану и Тимура.

«Такого подарка не ожидали. Думали, выиграем телефон или холодильник. Эмоции не передать словами. Потому что такой большой подарок выигрываем в первый раз. Знакомым пока не рассказали. Скоро позвоним, думаем, они очень удивятся», — рассказал Артём Цветков.

Первый автомобиль в викторине выиграла воспитатель детского сада № 116 Ирина Куликова. Ей также вручен сертификат.

Всего для участников викторины из Вологды подготовлено около 2000 подарков, среди них три автомобиля, холодильники, телевизоры, смартфоны, умные колонки, фитнес-браслеты, наушники, блендеры, флешки, наборы посуды.

Организаторами викторины стал Клуба деловых людей Вологодской области.