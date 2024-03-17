Четыре из четырех: «Чеваката» одержала победу над питерским «Спартаком»

Вологодская «Чеваката» переиграла «Спартак» из Санкт-Петербурга в рамках второго этапа регулярного чемпионата суперлиги по баскетболу. Матч против «Спартака» прошел сегодня на паркете «пчелок».

В принципе, выход в следующий круг вологжанки обеспечили себе тремя победами над ногинским «Спартаком», «Спартой эндК2» из Видного и московской «МБА-2». Именно поэтому сегодняшнюю встречу с питерским «Спартаком» вологжанки могли «слить».

Однако «пчелы» дали настоящий бой сопернику и уже после первой десятиминутки обеспечили себе более, чем двукратный перевес по очкам – 17:8.

К середине матча игра выровнялась, и питерские баскетболистки сумели сократить разрыв в счете на три очка. Впрочем, в третьей десятиминутке «пчелы» вновь показали, кто хозяин на паркете и нивелировали успех соперниц. Поэтому финальный отрезок игры, который прошел с разницей в одно очко в пользу соперниц «Чевакаты», не смог повлиять на общий исход игры – 65:56 – вологжанки завершают победную серию во втором этапе регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу.

Добавим, что дабл-дабл 15 очков и 11 подборов у Лидии Малаховой, 18 очков набрала Мария Канищева.